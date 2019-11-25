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Трамп верит в провал "маленького Майка" на выборах

22:23
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Президент осадил конкурента

В США начинается "битва мультимиллиардеров". В президентскую кампанию вступил Майкл Блумберг - он официально зарегистрировался участником кампании 2020 года, передает "ТВ Центр".

Блумберг пойдёт кандидатом от Демократической партии. Опросы общественного мнения показывают, что сейчас миллиардера поддержали бы всего 4% избирателей, против него - 25%. Но это сейчас. А пока - первое, что сделал Блумберг - выкупил эфирное время для своей политической рекламы на американском телевидении на 34 миллиона долларов. Причём сразу почти во всех штатах, даже в Техасе и Калифорнии, где ценники недоступны большинству других кандидатов.

Майклу Блумбергу 77 лет, он обладает состоянием в 50 с лишним миллиардов, является владельцем одного из крупнейших в мире информагентств имени себя. Кроме того, 12 лет был мэром Нью-Йорка. Правда, тогда выбирался от республиканцев, переметнувшись в их лагерь от демократов. Сейчас - обратно. Дональд Трамп уже высказался: "маленький Майк", как он называет Блумберга, проиграет.

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