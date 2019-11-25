Медведев назвал спасение от фейковых новостей

Проверенные источники информации являются исключительно важными, указал премьер

Дмитрий Медведев встретился с участниками 27-го заседания Совета руководителей государственных информагентств СНГ. Мероприятие прошло в агентстве ТАСС.

Глава правительства осмотрел офисы одного из главных информагентств России. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов провел премьер-министру небольшую экскурсию и рассказал, как организована работа агентства. Выступая на заседании, Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на уже почти 30-летие независимости стран СНГ, членам содружества удается сохранить единое информационное пространство, передает "ТВ Центр". По словам премьера, это особенно важно в современном мире, где остро стоит проблема фейковых новостей, а публикация непроверенных данных или их неверная трактовка приводят к конфликтам.

"В мире сейчас очень популярна тема обсуждения так называемых фейковых новостей. Некоторые главы государств с этого начинают и заканчивают свой рабочий день. Даже несмотря на то, что подчас это носит слегка карикатурный характер, но проблема эта действительно существует. Мир так устроен, что если раньше, во всяком случае, в период моей молодости, можно было сразу понять, откуда эта новость произошла в силу централизации источников информации, то сейчас это уяснить практически невозможно. В современный век, в век информации верифицированные источники информации являются исключительно важными. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - сказал Медведев.