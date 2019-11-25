Выяснились подробности дерзкого ограбления сокровищницы в Дрездене

Люди возмущены организацией системы безопасности

Расследование ограбления Дрезденского музея, которое произошло ранним утром понедельника, за весь день, похоже, не продвинулось никак. Ни похищенные сокровища, ни сами преступники не найдены. Один из самых ценных экспонатов музея - "зелёный бриллиант" - по счастью в это время был на выставке в Нью-Йорке. Но исчезли бесценные коллекции украшений начала XVIII века. А саксонская полиция даже точно не знает, как и на чём злоумышленники скрылись.

"Чёрный день для Саксонии", "Ограбление века", "Крупнейшая кража предметов искусства со времён Второй мировой войны": новость о дерзком вторжении злоумышленников в саксонскую сокровищницу "Зелёный свод" в Дрездене взорвала все ведущие мировые СМИ. После долгой паузы местные власти, наконец, подтвердили информацию об исчезновении драгоценностей, опубликованную известным немецким таблоидом Bild ещё с утра.

"Сегодня было совершено вторжение в сокровищницу "Зелёный свод", были похищены ценные предметы искусства. Пока мы не можем точно оценить масштабы ущерба, поскольку на месте ещё работают следователи. Но уже абсолютно ясно, что случившееся будет огромным культурно-политическим ударом для федеральной земли Саксония, если в ходе расследования этого преступления похищенное не удастся вернуть", - сказала министр науки и культуры Саксонии Эва-Мария Штанге.

Только спустя несколько часов сотрудникам музея удаётся установить доподлинно, что именно похищено: три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных. Озвучить их стоимость в материальном эквиваленте до сих пор не решился никто из официальных представителей музея.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.