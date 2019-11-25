Полиция занялась делом об изнасиловании и суициде следователя из Сочи

Девушка покончила с собой на рабочем месте

МВД по Краснодарскому краю проведет проверку после сообщений о самоубийстве 23-летней девушки-следователя после изнасилования коллегой.

В регион отправлены сотрудники ГУСБ МВД России для оказания практической помощи в проведении служебной проверки, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее СМИ сообщали, что Мария Клочкова устроилась на работу в полицию после окончания университета МВД. Сестра погибшей заявила, что за месяц до самоубийства ее родственницу изнасиловал коллега по работе на корпоративной вечеринке, после чего у нее открылось обильное кровотечение. Девушка обратилась в больницу, но писать заявление в полицию писать не стала, а вместо этого попросила перевод в другой город.

"С этого момента она считала себя позором семьи, а не жертвой урода. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтобы кто-то узнал об этой истории <…> Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели до суицида", - написала в социальных сетях ее сестра.

23 ноября Марию Клочкову нашли мертвой на рабочем месте. Следственный комитет начал доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").