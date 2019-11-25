Зеленский в ночи позвонил Путину

Президенты обсудили передачу задержанных в Керченском проливе кораблей

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздно вечером в понедельник провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Киева, отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры обсудили подготовку к саммиту в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже. Также Путин и Зеленский затронули тему передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.

"Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщили в Кремле.

Ранее вокруг передачи кораблей разразился скандал. В частности, Украина обвинила Россию в краже унитазов.