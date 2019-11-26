Чип или татуировка: россиян обяжут маркировать домашних животных

Процедуру хотят сделать бесплатной

До конца года Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет россиян идентифицировать домашних животных с помощью чипов или татуировок.

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказала "Известиям", что благодаря законопроекту Минсельхоза в России появится официальный учет и идентификация домашних животных. Речь идет о кошках, собаках, рогатом скоте, пушных зверях, пчелах, рыбах, домашней птице и других животных.

По словам Бурматова, маркировка животных должна быть бесплатной: "Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос".

Ожидается, что идентификация животных снизит число потерянных питомцев и повысит ответственность хозяев.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева выразила мнение, что маркировать домашних животных необходимо, а как это делать - вопрос второстепенный. "Что это будет - чипирование или татуировка - неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие - в приюте", - цитирует депутата газета.