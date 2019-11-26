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Чип или татуировка: россиян обяжут маркировать домашних животных

08:42
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Процедуру хотят сделать бесплатной

До конца года Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет россиян идентифицировать домашних животных с помощью чипов или татуировок. 
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Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказала "Известиям", что благодаря законопроекту Минсельхоза в России появится официальный учет и идентификация домашних животных. Речь идет о кошках, собаках, рогатом скоте, пушных зверях, пчелах, рыбах, домашней птице и других животных. 

По словам Бурматова, маркировка животных должна быть бесплатной: "Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос". 

Ожидается, что идентификация животных снизит число потерянных питомцев и повысит ответственность хозяев.   

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева выразила мнение, что маркировать домашних животных необходимо, а как это делать - вопрос второстепенный. "Что это будет - чипирование или татуировка - неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие - в приюте", - цитирует депутата газета. 

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