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Российские военные помогают вернувшимся в Пальмиру беженцам

09:17
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Возвращение идет не быстро, но постоянно

Российские военные оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры, которые сейчас активно возвращаются в свои дома. Во время войны город сильно пострадал от рук террористов. Население испытывает острую нехватку продуктов питания. Офицеры Центра по примирению доставили жителям около двух с половиной тонн гуманитарных грузов, а местным школьникам раздали канцелярские принадлежности. Наши военные медики провели приём населения.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова

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