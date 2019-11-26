Российские военные помогают вернувшимся в Пальмиру беженцам

Возвращение идет не быстро, но постоянно

Российские военные оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры, которые сейчас активно возвращаются в свои дома. Во время войны город сильно пострадал от рук террористов. Население испытывает острую нехватку продуктов питания. Офицеры Центра по примирению доставили жителям около двух с половиной тонн гуманитарных грузов, а местным школьникам раздали канцелярские принадлежности. Наши военные медики провели приём населения.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова