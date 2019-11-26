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Чем больше ложь, тем скорее в нее верят: разоблачен фейк от "Белых касок"

08:34
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Этот фейк живет уже больше года. Но верят в такое иногда очень долго

Портал WikiLeaks опубликовал письмо инспектора Организации по запрещению химоружия, который сообщает руководству – в сенсационном докладе о химической атаке в сирийском городе Дума были серьезные искажения фактов. Причем, доклад переписали уже после того, как он был готов к публикации, передает "ТВ Центр".
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Вспомним эту сенсацию, эту драму – апрель 2018 года. Где геройствуют пресловутые "Белые каски". Сирийские дети, якобы пострадавшие от химической атаки. А все из-за баллонов с хлором,  сброшенных с воздуха. Кем? Ответ был известен заранее.

Тогда коллективный Запад, не дожидаясь расследования, указал на Башара Асада. Последовали воздушные удары. На самом деле в ОЗХО просто замолчали показания свидетелей, вычеркнули слова экспертов о том, что симптомов отравления хлором у предполагаемых жертв не было, чтобы подогнать скудные факты расследования под заранее сформулированный вывод, который подкрепили видео со страданиями невинных детей.

В понедельник постпред России в ОЗХО выступил категорически против допуска на конференцию Организации таких деятелей, как активисты "Белых касок".

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