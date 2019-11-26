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Российский военный спутник выведен на орбиту

09:44
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Запуск был осуществлен с космодрома Плесецк

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС. Об этом пишет "Газета.Ru".

Ракета-носитель "Союз 2.1в" с военным спутником стартовала накануне вечером. Сейчас с ним поддерживается устойчивая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме. Аппарат предназначен для мониторинга состояния отечественных спутников. Он также может производить съемку поверхности Земли. Это уже пятый успешный пуск "Союза" в этом году. Спутник-инспектор пополнит существующую военную группировку.

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