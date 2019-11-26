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Блумберг - будущий президент США?

09:12
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Грядущую президентскую гонку в США обсудили в программе "События. 25-й час"

Каковы шансы Майкла Блумберга на кресло главы государства в 2020 году? Почему медиамагнату будет сложно получить поддержку американцев? И как его выдвижение отразится на предвыборных кампаниях Дональда Трампа и Джо Байдена?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"У Блумберга влияние в СМИ, конечно, больше, чем у Трампа. Его поддерживает огромное количество главных редакторов ключевых изданий", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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