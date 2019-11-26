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Украине предложили вернуть ядерный арсенал

08:43
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Киеву нужно атомное оружие, а не минские соглашения

Украине нет смысла обсуждать "формулу Штайнмайера" и минские соглашения – Незалежной надо вернуть ядерный арсенал. Дискуссию на эту тему развернул в Европарламенте освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов.
Освобожденный Сенцов собрался в Крым на танке

Сенцов был осужден в России за подготовку теракта. Однако он довольно быстро оказался на свободе: его выпустили во время согласованного Россией и Украиной взаимного освобождения заключенных. В Европарламент режиссер-террорист приехал за премией Сахарова.

Выступая перед европарламентариями, Сенцов заявил, что не видит смысла в обсуждении минских соглашений – так как, по его словам, существует Будапештский меморандум.

"Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - заявил Сенцов.

Теперь же, по мнению украинского режиссера, раз у Незалежной "забрали Крым", надо ей "вернуть бомбу". Именно это надо обсуждать вместо "формулы Штайнмайера", заявил Сенцов.

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. В соответствии с договором, унаследованный от СССР атомный арсенал Незалежной был ликвидирован – в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных держав, передает РИА Новости.

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