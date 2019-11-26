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Появились подробности о беременности Светланы Ходченковой

09:42
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Актрису поздравляют с грядущим пополнением

Светлану Ходченкову активно поздравляют с грядущим пополнением. Поклонники актрисы атакуют ее в соцсетях и гадают, кто же счастливый отец. На эту роль претендуют сразу двое мужчин.
Беременна? Ходченкова спрятала живот под широким пиджаком

Поводом для слухов стал недавний выход звезды в свет. Для мероприятия актриса выбрала просторный пиджак, скрывающий живот.

"Беременная Светлана. По виду месяц так пятый. Охмурение Семена прошло на ура", – тут же заявил телеграм-канал "Только никому..."

Однако подтверждающих беременность снимков предоставлено не было. "Фото нет. Видела ее на днях. Оверсайз конкретный и расплывшийся силуэт из-под него", – заявил инсайдер телеграм-канала.

В качестве предполагаемого отца выступил сценарист и продюсер Семен Слепаков. В сентябре появились слухи, что у артистов роман. Якобы чувства у них вспыхнули во время съемок сериала "Домашний арест". Позже Семен и Светлана вместе предстали на сцене премии "Человек года".

Между тем Слепаков, по официальным данным, женат. Его избранница не из шоу-бизнеса, супруги ведут крайне закрытый образ жизни. Не так давно юморист прекратил носить обручальное кольцо, чем спровоцировал слухи о разводе.

Но светские сплетники рассматривают и другого кандидата в отцы будущего ребенка Ходченковой. Якобы артистка состоит в отношениях с богатым бизнесменом, имя которого держится в строжайшем секрете.

Сама же Светлана Ходченкова предпочитает не распространяться о личной жизни. Актриса игнорирует слухи и не отвечает на комментарии в соцсетях.

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