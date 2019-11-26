"Я некрасиво себя повела": Савичева объяснила уход от мужа

Звезда мучилась полгода

32-летняя певица Юлия Савичева рассказала об охлаждении в отношениях с мужем. Кризис случился несколько лет назад, когда артистка с головой погрузилась в работу. Сейчас в их доме наступил мир.

В 2012 году Савичева много времени проводила на съемках и гастролях, а ее возлюбленный Александр Аршинов засиживался в музыкальной студии. На артистку навалились усталость и апатия. После очередной ссоры она бросила Аршинова.

"Я некрасиво себя повела, - призналась Юлия Савичева в эфире радиопередачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой". - Там была очень непростая ситуация. Я около полугода жила одна. Сделала, конечно, глупость. Я собрала вещи и ушла. В те годы пропадала на гастролях. Постоянно отсутствовала дома. И вот тут какой-то холодок пробежал между нами. Ну и личные моменты были насчет детей. Потом он вернулся за мной. Я, конечно, мучилась эти полгода".

Недавно Юлия Савичева рассказала своим подписчикам в Instagram, что их отношения с Аршиновым никогда не были безоблачными. Много лет назад она уехала на гастроли и потеряла связь с любимым. "Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул, он не звонил, не писал. И я решила, что все, нет у нас любви", - сообщила певица. Однако вскоре музыкант предстал перед Савичевей с цветами и сладостями, чем восстановил пошатнувшийся мир в душе певицы.

Савичева и Аршинов поженились в 2014 году. Через два года у них родилась дочь Анна. Юлия признается, что самый сильный ее страх связан со здоровьем и благополучием ребенка.