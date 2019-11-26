ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина разрешила своим артистам гастролировать в России

09:05
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Официального запрета нет

Украинское государство не выработало позиции по поводу гастролей артистов из Незалежной в России. Закона, запрещающего такую деятельность и определяющего наказание за нее, нет. В то же время, есть общественная реакция на туры украинских музыкантов по российским городам, отметил украинский журналист и шоумен Дмитрий Гордон.
Порошенко запретил российским артистам гастролировать на Украине

"У меня есть свои взгляды на этот вопрос. Я считаю, что когда две страны находятся в состоянии войны, ездить в Россию… неправильно. Но это, опять-таки, моя точка зрения, но не точка зрения государства. У государства на этот счет точки зрения нет", - заявил Гордон в комментарии агентству РИА Новости Крым.

Что же касается гастролей российских артистов в Крыму, то тут позиция украинского журналиста однозначна: они могут въезжать на территорию полуострова только через территорию Украины, через Херсонскую область. В противном случае, по мнению Гордона, они нарушают украинские законы.

"Также нечего делать в Украине всем артистам, которые поддержали аннексию Крыма, выступали с письмами против Украины. Пусть работают в других странах, рынок большой, с голоду они не умрут, слава Богу, а в Украину им ездить не надо", - заявил украинский журналист.

Поводом для комментария Гордона стал скандал вокруг запланированных новогодних выступлений народной артистки СССР и Украины, почетной крымчанки Софии Ротару в России.  Как стало известно, артистка, долгое время не выступавшая в российских городах, планирует принять участие в фестивале "Легенды ретро FM" и в нескольких корпоративах.

Читайте также:
Новости по теме
Певица София Ротару
Певица София Ротару
Украинская Певица Таисия Повалий
Украинская Певица Таисия Повалий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.