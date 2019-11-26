Украина разрешила своим артистам гастролировать в России

Официального запрета нет

Украинское государство не выработало позиции по поводу гастролей артистов из Незалежной в России. Закона, запрещающего такую деятельность и определяющего наказание за нее, нет. В то же время, есть общественная реакция на туры украинских музыкантов по российским городам, отметил украинский журналист и шоумен Дмитрий Гордон.

"У меня есть свои взгляды на этот вопрос. Я считаю, что когда две страны находятся в состоянии войны, ездить в Россию… неправильно. Но это, опять-таки, моя точка зрения, но не точка зрения государства. У государства на этот счет точки зрения нет", - заявил Гордон в комментарии агентству РИА Новости Крым.

Что же касается гастролей российских артистов в Крыму, то тут позиция украинского журналиста однозначна: они могут въезжать на территорию полуострова только через территорию Украины, через Херсонскую область. В противном случае, по мнению Гордона, они нарушают украинские законы.

"Также нечего делать в Украине всем артистам, которые поддержали аннексию Крыма, выступали с письмами против Украины. Пусть работают в других странах, рынок большой, с голоду они не умрут, слава Богу, а в Украину им ездить не надо", - заявил украинский журналист.

Поводом для комментария Гордона стал скандал вокруг запланированных новогодних выступлений народной артистки СССР и Украины, почетной крымчанки Софии Ротару в России. Как стало известно, артистка, долгое время не выступавшая в российских городах, планирует принять участие в фестивале "Легенды ретро FM" и в нескольких корпоративах.