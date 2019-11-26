Сотни пострадавших: видео мощного землетрясения в Албании

Информация о погибших уточняется

В Албании во вторник утром произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Сильнее всего удар стихии почувствовали жители Тираны. Сотни человек обратились за медицинской помощью после землетрясения.

Кроме того, как стало известно, в окрестностях столицы Албании обрушились два жилых дома, пишут "Известия". Между тем Reuters сообщает о трех погибших. В Сети местные жители делятся кадрами последствий подземных толчков.

В конце сентября серьезное землетрясение произошло в Стамбуле. В городе началась паника.