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Как не попасться на уловки продавцов в "черную пятницу"

09:45
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Россиянам напомнили о мерах безопасности

Россиянам напомнили о мерах безопасности в преддверии "черной пятницы". Роспотребнадзор объяснил гражданам, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.
"Черная пятница": как пережить главную распродажу года

 Покупателям стоит насторожиться при виде слишком низкого ценника товара. Это может быть признаком подделки, отмечают эксперты. Чтобы развеять сомнения, можно потребовать у продавца сертификат на продукцию.

Советуют специалисты также сравнивать цены у нескольких продавцов. Некоторые из них повышают цену перед распродажей – а в "черную пятницу" указывают привлекательную скидку. Но в итоге вы приобретаете товар по его обычной стоимости.

Приобретая товар в интернет-магазине, стоит заранее, до оплаты, поинтересоваться стоимостью доставки. Она может быть неоправданно высока – таким образом продавец пытается компенсировать "скидки" в день распродажи.

И, конечно, нельзя забывать о мошенниках, которые обязательно воспользуются ажиотажем. В Сети появляется множество фишинговых сайтов. Их цель – вовсе не продать товар, а собрать сведения о покупателе – включая данные о платежных картах и паролях, предупредили в ведомстве.

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