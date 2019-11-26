Как не попасться на уловки продавцов в "черную пятницу"

Россиянам напомнили о мерах безопасности

Россиянам напомнили о мерах безопасности в преддверии "черной пятницы". Роспотребнадзор объяснил гражданам, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

Покупателям стоит насторожиться при виде слишком низкого ценника товара. Это может быть признаком подделки, отмечают эксперты. Чтобы развеять сомнения, можно потребовать у продавца сертификат на продукцию.

Советуют специалисты также сравнивать цены у нескольких продавцов. Некоторые из них повышают цену перед распродажей – а в "черную пятницу" указывают привлекательную скидку. Но в итоге вы приобретаете товар по его обычной стоимости.

Приобретая товар в интернет-магазине, стоит заранее, до оплаты, поинтересоваться стоимостью доставки. Она может быть неоправданно высока – таким образом продавец пытается компенсировать "скидки" в день распродажи.

И, конечно, нельзя забывать о мошенниках, которые обязательно воспользуются ажиотажем. В Сети появляется множество фишинговых сайтов. Их цель – вовсе не продать товар, а собрать сведения о покупателе – включая данные о платежных картах и паролях, предупредили в ведомстве.