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Жена Прилучного сделала заявление о третьей беременности

09:57
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Знаменитость отреагировала на многочисленные слухи

Актриса и модель Агата Муцениеце разочаровала поклонников, которые с нетерпением ждут ее новую беременность. В ближайшее время артистка не планирует заводить третьего ребенка. 
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают семилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочь Мию. Звезда сериала "Мажор" неоднократно говорил, что мечтает о большой семье. 30-летняя Муцениеце не против третьего ребенка, но торопиться с новой беременностью не хочет. 

"За последние три года, если верить слухам, я то беременела, то тайно рожала. Я пока не планирую третью беременность, это очень большая ответственность", - цитирует актрису eg.ru

Недавно Агата Муцениеце опубликовала в Instagram неоднозначный пост, в котором говорится о том, что любящий мужчина не устраивает женщине скандалов, не обижается по мелочам и не заставляет ревновать. "Не превращает ее жизнь в ад", - сказано в тексте. Что именно хотела выразить этим постом Муцениец, остается только догадываться. Кто-то из журналистов и поклонников предположил, что Агата и Павел переживают не лучшие времена, раз актриса заговорила об аде в личной жизни. 

Муцениеце и Прилучный тайно поженились в 2011 году. Через два года у них родился сын. В 2016 году актриса латвийского происхождения подарила мужу дочку. 

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