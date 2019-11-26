"Нафтогаз" пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

Стороны должны обсудить транзит топлива с участием Еврокомиссии

В "Нафтогазе" заявили - если транзитный договор не будет подписан, то с нового года предназначенное для европейцев топливо будет закачиваться в украинские подземные хранилища. Не остался в стороне и президент Зеленский - его заявления, впрочем, больше похожи на попытку отвлечь внимание от реальных проблем.

Запыхавшийся, замерший, он гуляет по правительственному кварталу с телефоном в руках. Машет прохожим, улыбается. Это только первая серия теперь уже еженедельных откровений с народом. Говорит о возвращении военных катеров, принятие бюджета, снятие моратория на продажу земли… в общем, совсем не то, что волнует сейчас этот самый народ.

Ни слова о подорожании коммунальных услуг, о прекращении выплат больничных и декретных. Возможно, откровенный разговор в соцсетях стал репетицией перед звонком Владимиру Путину. Его он набрал этим же вечером. Говорили о ситуации с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе. Зеленский снова сетовал на ужасное состояние судов и отсутствие на них различного оборудования. Однако Россия предоставила доказательства - опубликованные ФСБ видеокадры опровергли обвинения Киева. Кроме этого, Зеленский поднял вопрос, волнующий сразу обе стороны - транзит газа, передает "ТВ Центр".

"Мы действительно готовы к зиме, несмотря на то, что говорили скептики. У нас рекордные запасы газа в газохранилищах, у нас достаточно угля, поэтому все хорошо", - сказал он.

Эти рекордные запасы газа в подземных хранилищах помогут Незалежной продержаться, в лучшем случае, до марта, говорят эксперты. Для украинцев же такой газ станет золотым. Впрочем, вопрос о транзите и поставках из России до сих пор не решен - стороны не могут договориться. Газпром поставил условия, что готов заключить новый договор с Нафтогазом лишь на год, а также Украина должна отказаться от судебных претензий. Киев отказывается. Но при этом понимает, что скидку на газ, которую Москва готова предоставить, пожалуй, никто из стран-поставщиков никогда не перебьет.

"Если мы подпишем договор на транзит с "Газпромом", то, учитывая те запасы, которые есть у нас и какие есть в Европе в газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из самых низких цен на газ этой зимой", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

После недельной качки – то отказываясь от подписания контракта, то соглашаясь – "Нафтогаз" все-таки отправил ответное письмо в "Газпром". Там сказано, что стороны должны обсудить транзит с участием Еврокомиссии. В случае, если договориться не получится и контракта не будет, то российский газ, который пойдет по трубопроводу через украинскую территорию, будет считаться собственностью "Нафтогаза".

Тем временем Миссия международного валютного фонда завершила свою работу на Украине. И опять никакой конкретики – мол, все там хорошо, а значит, Киеву кредиты больше не нужны. Учитывая составленный бюджет на 2020-ый год, где вместо социальных мер власти распределили деньги на выплату госдолга, в стране не все так хорошо. Глядя на это, украинцы снова жаждут перемен. Социологи фонда "Демократическая инициатива" провели соцопрос, который показал, что больше половины жителей Украины не довольны работой законодательной власти. Скандальный экс-депутат Олег Ляшко подхватил инициативу и предложил распустить парламент.

Елена Макарова, "ТВ Центр".