WADA хочет на 4 года отстранить Россию от крупных спортивных соревнований

Четырехлетний запрет не позволит России в следующем году принять участие в Олимпиаде в Токио

Новый антидопинговый скандал может лишить нашу страну участия в международных соревнованиях на 4 года. С такими рекомендациями выступил комитет по соответствию ВАДА (WADA). И хотя заседание организации, на котором будут решать судьбу наших спортсменов, состоится ещё через две недели, всё говорит о том, что меры будут приняты жёсткие.

ВАДА всё-таки известила РУСАДА. Официальные рекомендации комитета по соответствию пришли несколько часов назад. "Там выражается заявление, которое было опубликовано на сайте, в достаточно краткой форме, описаны последствия и санкции", - сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Первой о рекомендациях с катастрофическими для российского спорта последствиями накануне сообщила New York Times. Как говорится в статье, наши легкоатлеты вновь не смогут участвовать в Олимпиаде под флагом своей страны.

ВАДА устала от допинговой истории, которая продолжается с 2015 года, и готова довести до конца свои угрозы, чтобы обрушиться на Россию, если ей не удаться взять под контроль допинговый кризис. Четырехлетний запрет не позволит России в следующем году принять участие в Олимпиаде в Токио и в Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Те, кто видел сам доклад, говорят, что статья в американской газете - лишь цветочки по сравнению с его содержанием. Принятое решение в ВАДА напрямую связывают с манипуляцией базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Сравнив базу образца 2015 года с новой, предоставленной российской стороной, эксперты якобы не обнаружили в ней "сотни предположительно положительных образцов". А человек, вносивший изменения, своими сведениями мог пустить агентство по ложному следу. Так что комитет ВАДА считает произошедшее чрезвычайно серьезным случаем, который имеет отягчающие обстоятельства.

Несмотря на то, что окончательное решение о статусе РУСАДА будет принято 9 декабря, многие эксперты уже сейчас говорят о критической ситуации. Речь не только об Олимпиаде в Токио - там наши легкоатлеты смогут выступить под нейтральным флагом. В группу подписавших кодекс ВАДА входит также Международная федерация футбола - ближайший чемпионат мира уже через два с половиной года, и многие другие крупнейшие организации.

Под вопросом и право России принимать крупные международные соревнования. Например, финал футбольной лиги чемпионов, Универсиаду, чемпионат мира по хоккею, Гран-при "Формулы - 1". Но и это еще не все ограничения. В списке запретов - участие руководства Олимпийского и Паралимпийского комитетов в международных турнирах в любом качестве. Первая реакция российской стороны на решение ВАДА однозначна. Наказание в таком виде - а более жестких санкций в новейшей спортивной истории еще не было - по меньшей мере необоснованно. И скорее похоже на желание в очередной раз ущемить нашу страну в правах.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".