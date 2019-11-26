Лучшим российским журналистам вручили награды

Подведены итоги конкурса "СМИротворец"

Москве наградили лучших журналистов нашей страны. Завершился всероссийский конкурс "СМИротворец". В этом году было представлено около 10 тысяч работ. В различных номинациях победило 41 средство массовой информации.

Конкурс проводится с 2008-го года, за это время сформировалось целое сообщество журналистов, занимающихся освещением межэтнических отношений и сохранением этнокультурного многообразия. Проект также предполагает обучение специалистов и распространение лучших профессиональных практик.

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