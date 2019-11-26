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Врачи рассказали об опасности мандаринов

10:12
  • вторник
  • 26 ноября 2019

В этом фрукте полезно все

Избавление от токсинов, повышение иммунитета и хорошее настроение – это все обеспечат мандарины. В этом фрукте полезно все – и мякоть, и корки. Но все же надо знать меру, чтобы не заработать ненужных осложнений, предупреждают врачи.
Врачи предупредили об опасности мандаринов

По словам врача-диетолога Тамары Прунцевой, средняя суточная доза – четыре мандарина. Есть их можно каждый день, главное – не переборщить.

Зимой организму человека, как правило, не хватает витаминов. Мандарины - низкокалорийный продукт, но при этом богат витаминами, в том числе витамином С. Полезны даже корки – в них много антиоксидантов. А в белых волокнах, которые разделяют цитрусовые на дольки –флавоноид нобилетин, обладающий мощным противовоспалительным действием.

В то же время, напоминают медики, злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта - эти фрукты содержат большое количество клетчатки. Есть мандарины лучше утром и днем - до 17.00. Натощак употреблять фрукт не рекомендуется. И главное - перед употреблением вымыть в теплой воде: чтобы мандарины дольше хранились, их обрабатывают веществами, которые полезными для организма никак не назовешь, пишет РИА Новости.

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