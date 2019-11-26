Выдуманное интервью? Выяснились новые детали скандала с Ротару

Родственница вступилась за звезду

Лидия Хлябич, сестра народной артистки СССР Софии Ротару, отказалась от своих слов о том, что украинская певица спонсировала военную кампанию против ополченцев Донбасса. Такое заявление она якобы сделала в разговоре с журналисткой газеты "Бульвар Гордона".

Хлябич заявила, что четыре года назад сотрудница "Бульвара Гордона" попросила у нее интервью по поводу дочери - певицы Сони Хлябич. "Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!" - отметила женщина в разговоре с kp.ru.

По данным СМИ, в 2015 году Лидия Хлябич рассказала, что София Ротару "помогала деньгами" военным, которые воевали на Донбассе на стороне Киева.

Ранее информационное пространство всколыхнула новость о том, что 72-летняя певица, которая отказалась гастролировать в России из-за присоединения Крыма и ситуации на юго-востоке Украины, намерена выступить в Москве. В декабре Ротару появится на концерте "Песня года", примет участие в фестивале "Легенды ретро FM", а также посетит, по слухам, несколько корпоративов.

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, политолог и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие известные персоны выступили с критикой в адрес Ротару, которая пересмотрела свои взгляды после изменения политической ситуации на Украине. Однако некоторые российские знаменитости вступились за певицу и призвали не путать политику с культурой. В лагере защитников Ротару оказались народный артист РСФСР Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин, певец Лев Лещенко и прочие.