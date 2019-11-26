Паника в Албании: люди выпрыгивали из окон из-за землетрясения

В результате удара стихии множество жителей пострадали

В Албании шесть человек стали жертвами мощного землетрясения. Ещё сотни обратились за медицинской помощью, передает "ТВ Центр".

Толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы ранним утром недалеко от столицы страны Тираны, подземные колебания ощущались также в городе Дуррес. Несколько домов полностью разрушены, десятки повреждены.

Спасатели разбирают завалы, под обломками могут находиться люди. Землетрясение спровоцировало панику у местных жителей. Многие получили травмы, выпрыгивая из окон. По меньшей мере, один человек погиб именно от падения с высоты.