ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Паника в Албании: люди выпрыгивали из окон из-за землетрясения

11:43
  • вторник
  • 26 ноября 2019

В результате удара стихии множество жителей пострадали

В Албании шесть человек стали жертвами мощного землетрясения. Ещё сотни обратились за медицинской помощью, передает "ТВ Центр".
Сотни пострадавших: видео мощного землетрясения в Албании

Толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы ранним утром недалеко от столицы страны Тираны, подземные колебания ощущались также в городе Дуррес. Несколько домов полностью разрушены, десятки повреждены.

Спасатели разбирают завалы, под обломками могут находиться люди. Землетрясение спровоцировало панику у местных жителей. Многие получили травмы, выпрыгивая из окон. По меньшей мере, один человек погиб именно от падения с высоты.

Главное сегодня
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.