ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать оставленного на морозе младенца обвинили в покушении на убийство

10:53
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Женщина задержана

Обвинение в покушении на убийство предъявлено 33-летней женщине, оставившей на морозе новорожденного ребенка. Младенца нашли в кустах возле жилого дома в подмосковном поселке Дружба. Его мать задержали.
Младенец насмерть захлебнулся грудным молоком под Москвой

"В ходе расследования … установлена причастность к совершенному преступлению его биологической матери - 33-летней гражданки одного из соседних государств. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и предъявлено соответствующее обвинение", - приводит ТАСС комментарий представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий.

Свою вину задержанная признала. По ее словам, она не желала заниматься уходом за новорожденной, и оставила ее на улице, на морозе. Меру пресечения женщине изберет суд.

Завернутого в плед младенца нашли 24 ноября возле дома соседи. Новорожденная девочка госпитализирована.

Читайте также:
Новости по теме
Женщина с ребенком в парке
Женщина с ребенком в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.