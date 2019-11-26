Мать оставленного на морозе младенца обвинили в покушении на убийство

Женщина задержана

Обвинение в покушении на убийство предъявлено 33-летней женщине, оставившей на морозе новорожденного ребенка. Младенца нашли в кустах возле жилого дома в подмосковном поселке Дружба. Его мать задержали.

"В ходе расследования … установлена причастность к совершенному преступлению его биологической матери - 33-летней гражданки одного из соседних государств. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и предъявлено соответствующее обвинение", - приводит ТАСС комментарий представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий.

Свою вину задержанная признала. По ее словам, она не желала заниматься уходом за новорожденной, и оставила ее на улице, на морозе. Меру пресечения женщине изберет суд.

Завернутого в плед младенца нашли 24 ноября возле дома соседи. Новорожденная девочка госпитализирована.