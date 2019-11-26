Папа Римский, пролетая над Россией, помолился за нас

Франциск направил телеграмму Владимиру Путину

Папа римский направил Владимиру Путину приветственную телеграмму. Послание было отправлено в тот момент, когда Франциск пролетал над Россией по пути из Японии в Ватикан.

В своей телеграмме папа Римский сообщил президенту, что молится за него и весь российский народ.

"Желая божьего благословения, мира и радости", — написал Франциск. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Известно, что Папа Римский традиционно направляет послания главам государств, над которыми пролетает его самолет.

Владимир Путин и Франциск встречались в Ватикане 9 июля. Президент подарил ему диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех". В ответ предстоятель Римско-католической церкви вручил Путину старинную гравюру с видом площади Святого Петра авторства Джузеппе Вази и медаль с цитатой папы Пия XII.