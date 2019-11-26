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Поплавская грубо высказалась о свадьбах Собчак и Волочковой

11:16
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Сама актриса не планирует позориться

52-летняя актриса Яна Поплавская, которая собирается выйти замуж за 40-летнего радиоведущего Евгения Яковлева, намерена устроить скромную свадьбу, не привлекая к себе повышенного внимания. 
Молодой ведущий объявил о свадьбе с 52-летней Яной Поплавской

"Камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак, - рассказала о свадебных планах Поплавская. - Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: "Зачем?" Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?"

Поплавская и Яковлев мечтают пожениться осенью, когда они достроят коттедж в подмосковном поселке Алешино. Им бы хотелось совместить свадьбу с новосельем. 

Звезда фильма "Про Красную Шапочку" призналась, что специально для торжества она не собирается избавляться от лишних килограммов. У нее европейский подход к таким вещам. "Француженки после 40 говорят: необходимо выбирать между лицом и попой... И я с ними согласна! Вообще, слишком худые женщины быстрее стареют", - цитирует Яну Поплавскую "СтарХит"

По словам актрисы, Яковлев в шутку предлагал ей заключить брачный договор. Эту идею возлюбленные сразу отмели, поскольку полностью друг другу доверяют. Радиоведущий переписал строящийся дом на Поплавскую, хотя вложил в него много денег. 

Напомним, Поплавская и Яковлев знакомы около 10 лет. Пять лет назад радиоведущий сделал кинозвезде предложение, однако она отказалась, желая проверить чувства возлюбленного на прочность. 

Поплавская 25 лет провела в браке с кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Они расстались в 2011 году. Актриса признавалась, что причиной развода стала измена.

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