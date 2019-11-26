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"Недоброе утро": Зеленский обратился к народу перед отъездом с Украины

11:14
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Президент Незалежной надеется, что его услышали

Владимир Зеленский записал видеообращение к народу перед своим отлетом в Эстонию и Литву. Президента Украины взволновали многочисленные сообщения, в которых люди жалуются на проблемы с зарплатами. Украинский лидер призвал правительство срочно ликвидировать задолженность.
Зеленский в ночи позвонил Путину

"Доброе утро, Украина. Не для всех оно доброе. Вы знаете, сегодня мне прислали очень много личных сообщений касательно того, что в некоторых регионах страны наши врачи и учителя не получили заработную плату, начиная с сентября", - сказал Зеленский в видео, опубликованном пресс-службой украинского президента.

По словам Зеленского, он понимает, что правительство недавно сформировано, у него много работы. Однако вопрос зарплат учителей и врачей – один из самых важных и приоритетных. Президент Украины попросил кабмин, чтобы он решил проблему "позитивно и очень быстро". В заключение Зеленский выразил надежду, что в правительстве его услышали, передает "Vesti.ua".

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