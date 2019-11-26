"Украденные" с кораблей унитазы принесли к посольству Украины в Москве

Организаторов доставки задержали за хулиганство

Столичной полиции пришлось задержать участников пикета у здания посольства Украины в Москве. Акция не была согласована с московскими властями. В отношении активистов составлены административные протоколы.

Пикетчики 25 ноября доставили к посольству несколько унитазов, раскрашенных в цвета украинского флага. Смысл акции был отражен в надписи: "Поддержим боевую мощь Украины". Кроме того, на сантехнических изделиях были начертаны названия украинских "боевых единиц", которые принимали участие в керченском инциденте: "ВМФ Украины", "Бронекатер Бердянськ", "Никополь".

Отчет с акции у здания украинского посольства опубликовал telegram-канал "Остапа понесло". На кадрах видны унитазы, раскрашенные в желто-голубые цвета.

18 ноября Россия передала Украине корабли, задержанные после прошлогоднего инцидента в керченском проливе. Они простояли под арестом около года. А после того, как их отправили в порт Очаков, украинская сторона заявила, что русские "угробили" суда, и вынесли даже унитазы. Российские спецслужбы в ответ опубликовали видео кораблей, снятое перед их отправкой на Украину – на них видно, что вся сантехника на месте.