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"Украденные" с кораблей унитазы принесли к посольству Украины в Москве

11:44
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Организаторов доставки задержали за хулиганство

Столичной полиции пришлось задержать участников пикета у здания посольства Украины в Москве. Акция не была согласована с московскими властями. В отношении активистов составлены административные протоколы.
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Пикетчики 25 ноября доставили к посольству несколько унитазов, раскрашенных в цвета украинского флага.  Смысл акции был отражен в надписи: "Поддержим боевую мощь Украины". Кроме того, на сантехнических изделиях были начертаны названия украинских "боевых единиц", которые принимали участие в керченском инциденте: "ВМФ Украины", "Бронекатер Бердянськ", "Никополь".

Отчет с акции у здания украинского посольства опубликовал telegram-канал "Остапа понесло". На кадрах видны унитазы, раскрашенные в желто-голубые цвета.

18 ноября Россия передала Украине корабли, задержанные после прошлогоднего инцидента в керченском проливе. Они простояли под арестом около года. А после того, как их отправили в порт Очаков, украинская сторона заявила, что русские "угробили" суда, и вынесли даже унитазы. Российские спецслужбы в ответ опубликовали видео кораблей, снятое перед их отправкой на Украину – на них видно, что вся сантехника на месте.

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