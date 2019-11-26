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Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ

12:01
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Обследование проводилось бесплатно

Бесплатное обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" сделали почти две тысячи человек. Акция прошла в 10 центрах с 20 по 23 ноября.

За четыре дня врачи столичного департамента здравоохранения провели диагностику для 1789 человек, среди них 1093 женщины и 696 мужчин, сообщили в мэрии Москвы. По результатам обследований у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких. Еще у 173 москвичей возможны другие патологии: хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Все посетители получили консультацию врача и были направлены на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства.

Здоровье легких москвичей проверяли с помощью трех видов диагностики: спирометрии, пульсоксиметрии, исследования на смокелайзере.

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