"Просто отвратительно!" Вдову обвинили в глумлении над душой Олега Яковлева

Ее поведение вызвало оторопь

Возлюбленную Олега Яковлева обвинили в том, что она глумится над могилой умершего участника "Иванушек International". Как заявила жена солиста группы Кирилла Андреева, Александра Куцевол "устраивает разборки" на кладбище.

"Бывает, что поклонники Олега приносят ему на могилку искусственные цветы, чтобы они долго стояли, - рассказала Лола Андреева Sobesednik.ru. - Но Саша против этого. Говорит, что Олег любил только живые. Она все выбрасывает, устраивает какие-то разборки на кладбище. Сама же всегда ставит ему на могилу сигареты и виски, что просто отвратительно! Как верующий человек, я понимаю, что это просто глумление над душой!"

По словам собеседницы портала, у Яковлева были проблемы с алкоголем, поэтому приносить на его могилу спиртное недопустимо.

Она также сообщила, что Александра Куцевол продолжает бороться за квартиру, которую Яковлев завещал своему лучшему другу - актеру Роману Радову. По мнению Куцевол, эта недвижимость должна принадлежать ей.

"Чтобы претендовать на наследство возлюбленного, Александра даже утверждала, что незадолго до его смерти их отношения были официально зарегистрированы за границей, и даже предоставляла документы. Но выяснилось, что бумаги оказались подделкой, и Саше в очередной раз указали на дверь..." - вспоминает Лола Андреева. По словам женщины, из-за подделки документов Куцевол может сесть в тюрьму.

Ранее племянница Олега Яковлева обвинила Куцевол в том, что та позволила врачам раньше времени отключить музыканта от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, солиста "Иванушек" госпитализировали 28 июня 2017 года с двусторонней пневмонией, вызванной циррозом печени. Утром следующего дня он умер от остановки сердца.

Яковлев был солистом "Иванушек International" с 1998 по 2013 годы. Потом он начал сольную карьеру. Куцевол стала его директором, продюсером и пиарщицей.