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Питта сняли за нежными объятиями с молодой актрисой

12:47
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Видео появилось в Сети

Брэда Питта снова заметили в обществе молодой актрисы. Нежные объятия звезд на премьере оперы сняли на видео.

55-летний Питт пришел на мероприятие первым, а когда в зале появилась Алия Шокат, лицо актера озарила улыбка. Брэд не стал скрывать свои чувства и обнял 30-летнюю Алию на глазах у изумленной публики.

Все представление Питт и Шокат сидели вместе. А после ушли вместе, оживленно что-то обсуждая, пишет Daily Mail.

Между тем представители Питта отрицают интимную связь актера с молодой коллегой. По словам окружения Брэда, артисты просто дружат.

Напомним, за последний месяц Питта и Шокат неоднократно ловили вместе. Пара не скрывала взаимную симпатию.

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