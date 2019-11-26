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Лукашенко заявил о "неправильном" присоединении Крыма

12:05
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Президент Белоруссии доволен беседой с губернатором Калининградской области

Крым нельзя было присоединять к Украине, это было неправильным решением, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Беседа белорусского лидера с губернатором Калининградской области опубликована на официальном сайте главы государства.
"Калининград - наша область": Лукашенко заговорил о расширении Белоруссии

"Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали", - заявил Лукашенко на встрече с Антоном Алихановым. Во время переговоров политики обсудили развитие сотрудничества Белоруссии с российским регионом.

Ранее СМИ передавали еще одно высказывание Александра Лукашенко: президент Белоруссии считает, что Минск исторически, еще с советских времен, несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Москва. Белорусский лидер вспомнил, что еще в советское время были разговоры на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси.

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