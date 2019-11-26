"Забыть - значит предать": Хабенский - об умершей от рака жене

Поклонников растрогали слова актера

Актер Константин Хабенский высказался о кончине своей первой жены Анастасии Смирновой, которая умерла в 2008 году от рака мозга.

Хабенский и Смирнова поженились в 2000 году. Через семь лет у них родился сын Иван. Анастасия умерла на следующий год после лечения в США. Константину Хабенскому до сих пор трудно говорить о покойной супруге. "Забыть - значит предать", - заявил он в YouTube-шоу "А поговорить?"

Актер отказался отвечать на вопрос журналистки о том, когда он понял, что готов завязать серьезные отношения с другой женщиной. По словам Хабенского, он не любит "математические" вопросы. При этом он отметил, что человек создан для того, чтобы жить в любви, а не в тоске. Именно поэтому в 2013 году он позволил себе жить дальше и жениться на актрисе Ольге Литвиновой, которая затем родила ему двух дочерей.

В память о первой супруге Константин Хабенский создал фонд помощи онкобольным. Заслуженный артист России объяснил, почему он решил помогать людям с раком, несмотря на воспоминания о личной трагедии. "Когда у тебя болит пятка и ты знаешь, что сделать, чтобы она зажила, ты не будешь другого учить, как лечить мизинец. Ты посоветуешь, что делать с этой пяткой. Глупо было бы идти в другую область", - сказал Хабенский.

- Интересный, местами до слез тяжелый выпуск, - пишут интернет-пользователи.

- Настоящий... и как же ему трудно до сих пор от ухода первой жены.

- Ощущала неловкость от вопросов про жену...