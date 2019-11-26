ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Забыть - значит предать": Хабенский - об умершей от рака жене

12:57
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Поклонников растрогали слова актера

Актер Константин Хабенский высказался о кончине своей первой жены Анастасии Смирновой, которая умерла в 2008 году от рака мозга. 
Литвинова родила Хабенскому дочь

Хабенский и Смирнова поженились в 2000 году. Через семь лет у них родился сын Иван. Анастасия умерла на следующий год после лечения в США. Константину Хабенскому до сих пор трудно говорить о покойной супруге. "Забыть - значит предать", - заявил он в YouTube-шоу "А поговорить?" 

Актер отказался отвечать на вопрос журналистки о том, когда он понял, что готов завязать серьезные отношения с другой женщиной. По словам Хабенского, он не любит "математические" вопросы. При этом он отметил, что человек создан для того, чтобы жить в любви, а не в тоске. Именно поэтому в 2013 году он позволил себе жить дальше и жениться на актрисе Ольге Литвиновой, которая затем родила ему двух дочерей. 

В память о первой супруге Константин Хабенский создал фонд помощи онкобольным. Заслуженный артист России объяснил, почему он решил помогать людям с раком, несмотря на воспоминания о личной трагедии. "Когда у тебя болит пятка и ты знаешь, что сделать, чтобы она зажила, ты не будешь другого учить, как лечить мизинец. Ты посоветуешь, что делать с этой пяткой. Глупо было бы идти в другую область", - сказал Хабенский. 

- Интересный, местами до слез тяжелый выпуск, - пишут интернет-пользователи. 

- Настоящий... и как же ему трудно до сих пор от ухода первой жены.

- Ощущала неловкость от вопросов про жену...

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Константин Хабенский
Константин Хабенский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.