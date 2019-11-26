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Депутат предложил россиянам поработать на Новый год

12:39
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Отдыхать трудоголиков никто не заставляет

Россиянам предложили поработать в новогодние праздники. Те, кому не особенно хочется отдыхать, могут использовать часть длинных выходных по своему усмотрению и выйти на работу раньше, считает глава комитета Госдумы по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
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Парламентарий отметил, что дискуссия по поводу продолжительности новогодних каникул идет давно. Мнения разделились: кто-то хочет провести эти дни с семьей, а кто-то спешит выйти на работу. Нилов напомнил, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагал сделать обязательными выходными 31 декабря и 1—3 января. Остальные же дни граждане могут использовать, как им захочется.

"Нужно учитывать желание тех и других и придумать такую оптимальную схему", — заявил Нилов в интервью изданию Ura.ru.

На днях стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился перенести в регионе рабочий день с 31 на последнюю субботу года - 28 декабря. Позже глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заметила, что 31 декабря можно было бы сделать праздничным днем по всей России.

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