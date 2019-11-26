Венедиктов рассказал о контроле за объектами культурного наследия

По его словам, в городе есть несколько "горячих точек", касающихся реставрации

Как учесть мнение жителей и соблюсти интересы города в области контроля над объектами культурного наследия? Этот и другие вопросы обсуждали во вторник на расширенном заседании двух комиссий Общественной палаты Москвы.

В ходе дискуссии было отмечено, что зачастую не получается донести мнение экспертов до широкой аудитории. И необходимо создать специальные публичные советы, которые помогут находить решения всех важных задач.

"В городе есть несколько горячих точек, касающихся реставрации, реконструкции исторических зданий. Это большая проблема, потому что во многих точках часть жителей, они выступают против. Мы договорились резко усилить работу общественных советов при департаменте культуры и исторического наследия и рекомендовали им участвовать в тех общественных слушаниях, которые проводятся вместе с жителями по судьбе исторических зданий", - отметил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.