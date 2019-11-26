Поезда МЦД перевезли рекордное число пассажиров

Сергей Собянин рассказал о рекорде Московских центральных диаметров

Почти 200 тысяч человек воспользовались во вторник утром Московскими центральным диаметрами. О рекордном количестве пассажиров сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Глава города отметил, что новый вид транспорта становится всё более востребованным. Это подтверждают и данные ЦППК. Так, накануне, в пятый день работы МЦД, было перевезено более 500 тысяч пассажиров, что на 9 процентов больше, чем в начале прошлой недели на обычных электричках. Всего с начала запуска проекта им воспользовались более 2 миллионов человек.

Напомним, до 8 декабря проезд по МЦД бесплатный, это сделано для того, чтобы наладить билетную систему. Кроме того, запущены дополнительные поезда "Иволга", а также "Ласточки", знакомые пассажирам по МЦК.