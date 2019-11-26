В центре Москвы отреставрировали особняк архитектора Кекушева

Особняку повезло с хозяевами

На Остоженке завершилась реставрация особняка архитектора Кекушева. Здание в стиле "московский модерн" было построено накануне революции. И за многие годы могло бы сильно пострадать и утратить оригинальность. Но этого не случилось.

В этом старинном особняке прикоснуться к истории можно в буквальном смысле. К примеру, дверная ручка, отлитая из бронзы, причудливой формы, сохранилась до нашего времени с начала 20 века.

А еще дожили до наших дней авторский паркетный пол из дуба, потолочная лепнина, парадная мраморная лестница, украшенная масками львов и даже хрустальное зеркало. При обследовании перед началом работ выяснилось, что особняк находится в неплохом состоянии. Это позволило реставраторам сохранить фасады и 80% элементов отделки интерьеров.

Дом с мезонином на Поварской улице считается одним из лучших образцов московского модерна. Он построен известным архитектором Львом Кекушевым в 1903 году. До революции здесь жила семья крупного фабриканта Ивана Миндовского. В советские годы в здании располагалось посольство Швеции, затем Новой Зеландии. Дипломаты бережно относились к историческому зданию. Но одно из его главных украшений - оконный витраж с мотивами греческого мифа - был наполовину разбит и загорожен фанерой.

Реставраторы бережно восстановили витраж. Теперь плащ у древнегреческого бога Пана - разных оттенков фиолетового. Разные оттенки и у плитки в зимнем саду. Более яркие кусочки сделаны недавно, правда, по старинным технологиям. Даже укладывали плитку так же, как это делали в начале XX века.

Зал приемов, кабинет, зимний сад, столовая - в 10 залах на трех этажах одновременно трудились более 100 реставраторов. Скоро сюда вернется посольство Новой Зеландии. Москвичи смогут любоваться только экстерьером здания. И одним из главных его украшений - трехметровой скульптурой Авроры - покровительницы живописи.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".