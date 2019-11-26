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Звезда сериала "Кухня" во второй раз стала мамой

13:35
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Малышку назвали Лукерьей

Звезда сериала "Кухня" Анна Бегунова родила дочь от актера Дмитрия Власкина. Для актрисы малышка стала вторым ребенком, а для ее мужа - первым. 
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Дмитрий Власкин рассказал, что новорожденную назвали Лукерьей. Актер сейчас снимается в сериале в Белоруссии, поэтому не может в полной мере насладиться отцовством. "Я прилетаю в Минск обычно на неделю, а все выходные провожу с семьей, по которой очень скучаю", - цитирует Власкина 7days.ru

Бегунова и Власкин скрывали факт беременности, поэтому новость о рождении девочки стала неожиданностью для их фанатов. 

Актеры поженились в прошлом году. Они воспитывают четырехлетнего Федора - сына Анны от актера Сергея Лавыгина. По словам Дмитрия, они хорошо ладят с мальчиком. "У Феди два папы, и оба снимаются в кино. И он во время игр уже вспоминает какие-то сцены из фильмов с нашим участием, которые он видел", - рассказал звезда сериала "Физрук". 

Дмитрий Власкин около трех лет прожил в браке с актрисой Александрой Кузенкиной. По слухам, семья распалась из-за неверности одного из супругов.

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