Звезда сериала "Кухня" во второй раз стала мамой

Малышку назвали Лукерьей

Звезда сериала "Кухня" Анна Бегунова родила дочь от актера Дмитрия Власкина. Для актрисы малышка стала вторым ребенком, а для ее мужа - первым.

Дмитрий Власкин рассказал, что новорожденную назвали Лукерьей. Актер сейчас снимается в сериале в Белоруссии, поэтому не может в полной мере насладиться отцовством. "Я прилетаю в Минск обычно на неделю, а все выходные провожу с семьей, по которой очень скучаю", - цитирует Власкина 7days.ru.

Бегунова и Власкин скрывали факт беременности, поэтому новость о рождении девочки стала неожиданностью для их фанатов.

Актеры поженились в прошлом году. Они воспитывают четырехлетнего Федора - сына Анны от актера Сергея Лавыгина. По словам Дмитрия, они хорошо ладят с мальчиком. "У Феди два папы, и оба снимаются в кино. И он во время игр уже вспоминает какие-то сцены из фильмов с нашим участием, которые он видел", - рассказал звезда сериала "Физрук".

Дмитрий Власкин около трех лет прожил в браке с актрисой Александрой Кузенкиной. По слухам, семья распалась из-за неверности одного из супругов.