Кто предупрежден, тот вооружен

Как помочь организму справиться с морозами

Если про скорые метели кто и думает без страха или даже ждет их, предвкушая прогулки по морозцу, каток по выходным, снежную бабу у подъезда, вылепленную своими руками, то это те, кто уверен в своем здоровье. А значит, в своем иммунитете - то есть в самозащите организма от простуд и холода. Вы из их числа и тоже не боитесь болезней? Наверное, делаете по утрам зарядку? Плещетесь круглый год в речке, обливаетесь ледяной водой? Нет? Значит, помогаете себе другим способом.

Современный человек приспособился создавать себе искусственную защиту по индивидуальным запросам. Не хватает организму кальция – теперь это не проблема, недостает кому-то железа – и тут пожалуйста, все в упаковке. Например, комплекс витаминов, микроэлементов и бета-каротина "Ренессанс. Иммун" с уверенностью поможет поддержать иммунитет и укрепить организм до необходимой стойкости.

Все необходимые нам витамины, минералы - цинк, железо, марганец, медь, селен, йод и еще много других компонентов, отвечающих за поддержание здоровья сегодня и продляющих эту поддержку на много дней вперед - собраны в одном этом комплексе. Каждый ингредиент вносит свой вклад в укрепление нашего иммунитета. И, когда организму потребуется, "Ренессанс. Иммун" в нужной очередности донесет необходимую для поддержания здоровья частичку, куда требуется. А принимать легко: хочешь с едой, хочешь до еды, хочешь утром, хочешь вечером.

Однако такая помощь хороша между сезонами. А когда на пороге стоит зима со всеми неприятностями для незакаленного человека, требуется более действенное средство. Сейчас в театрах уже актеров бывает не слышно из-за кашля в зале, а в отдельных институтах студентов просят приходить в масках. Значит, пора от разговоров о борьбе с простудой переходить к делу – не стоит ждать, пока совсем расклеишься и дело дойдет до серьезных медикаментов.

Заложило нос, запершило в горле, чувствуете тяжесть в груди? Прежде всего, начинайте облегчать себе дыхание. Чем лучше это делать? - да тем, что ближе к природе, растительными сиропами. Тут помогут, например, "Ренессанс. Тусстарт" или "Ренессанс. Тусстоп". Сиропы изготовлены из экстрактов хорошо знакомых лечебных трав. А подобраны они в такой пропорции и таких сочетаниях, что облегчение наступает еще до того, как успеешь расклеиться. Пьешь себе приятный на вкус сироп и хорошо подкрепляешь силы. А когда здоров, дышишь полной грудью и не мучает кашель - зима только в радость.

Производитель комплекса "Ренессанс. Иммун" и способствующих облегчению дыхания сиропов "Ренессанс. Тусстарт" и "Ренессанс. Тусстоп" - крупное фармацевтическое предприятие "Марбиофарм". Оно известно по истории Великой Отечественной войны. Предприятие, расположенное в Йошкар-Оле, было основано в 1942 году и должно было обеспечить бойцов Красной Армии витаминами и витаминизированными продуктами, - прежде всего продуктами, обогащенными витамином С. В тяжелые годы войны продукция этого завода поддержала сотни тысяч фронтовиков и жителей тыла.

В наши дни современное технологичное предприятие "Марбиофарм" входит в структуру Группы компаний "БИОТЭК", одного из крупнейших фармацевтических холдингов России. Он специализируется на разработке и производстве инновационных лекарств и нутрицевтических продуктов.

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