ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: мир стоит на пороге капитальных изменений

14:11
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Президент дал совет молодому поколению

Россия и весь мир стоят на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, выступая с приветственным словом к участникам форума "Проектория".
Школьникам помогут выбрать профессию

Мероприятие проходит в Ярославле - в этом году президент не смог присутствовать на нем лично, поэтому пообщался с участниками в режиме телемоста. Глава государства отметил - молодые люди, которые начинают карьеру, должны максимально сосредоточиться на результате и идти вперед. Ну а тем, кому только предстоит найти свое призвание, важно помочь - школы совместно с вузами и крупнейшими российскими предприятиями должны проводить для детей профориентацию, передает "ТВ Центр".

"Конечно, очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, а где же они смогут быть наиболее востребованными, а где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо семьи, близких, на благо всей страны. Только в этом году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия нашей страны, которые занимаются инновациями. Это и новые материалы, это и лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле слова, включая генетические исследования. Все это настолько важно, это так определит будущее нашей страны, не только ваше личное будущее, но и ваших детей и ваших внуков. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов", - сказал Путин.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня"
Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.