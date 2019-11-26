Путин: мир стоит на пороге капитальных изменений

Президент дал совет молодому поколению

Россия и весь мир стоят на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, выступая с приветственным словом к участникам форума "Проектория".

Мероприятие проходит в Ярославле - в этом году президент не смог присутствовать на нем лично, поэтому пообщался с участниками в режиме телемоста. Глава государства отметил - молодые люди, которые начинают карьеру, должны максимально сосредоточиться на результате и идти вперед. Ну а тем, кому только предстоит найти свое призвание, важно помочь - школы совместно с вузами и крупнейшими российскими предприятиями должны проводить для детей профориентацию, передает "ТВ Центр".