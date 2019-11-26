Россия предостерегла Чехию от установки памятника Власову

Налицо очередная попытка переписать историю

Российское посольство в Чехии предупредило о последствиях установки в Праге памятника изменнику родины - генералу Власову. Причем, на том самом месте, где сейчас стоит монумент советскому маршалу Ивану Коневу, освободившему город от немецко-фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр".

С нелепой инициативой выступил один из старост района. Наши дипломаты напомнили местным властям, что злодеяния Андрея Власова, перешедшего на сторону нацистской Германии, уставом Нюрнбергского трибунала квалифицируются как преступления против человечности. Таким образом, Чехия нарушит обязательства, как участник Конвенции.

Кроме того, налицо очередная попытка переписать историю. Памятник маршалу Коневу в Праге не раз подвергался атакам вандалов, а в сентябре этого года совет депутатов округа вообще решил перенести монумент в музей.