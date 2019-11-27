Дышать станет легче: жизнь россиян сильно изменится с 1 декабря

5 важных нововведений грядущего месяца

В декабре принято подводить итоги года. Россияне спешат завершить незаконченные дела, стоят в очередях за новогодними подарками, закупаются продуктами к праздничному столу, планируют отпуска. В такой суматохе не трудно забыть о важных изменениях, которыми традиционно знаменуется начало месяца. ТВЦ.RU напоминает вам о них.

Новый экологический класс

С 21 декабря в России начнет вводиться шестой (максимальный) экологический класс для пассажирских и грузовых автомобилей. Принятый стандарт будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.

Это нововведение устранит существующий пробел в регулировании международных грузовых перевозок. В Евросоюзе уже с 2015 года выдают ПТС с экологическим классом 6, а по правилам Таможенного союза пока что предусмотрено всего пять экологических классов.

Лекарства под запретом

С первого дня декабря аптекам начнет грозить уголовная ответственность за продажу без разрешения трех лекарственных средств, которые включили в список сильнодействующих веществ. Речь идет о прегабалине (противосудорожный препарат), тапентадоле (мощный анальгетик в таблетках) и тропикамиде (анальгетик в глазных каплях).

Борьба с контрафактом

Первый день зимы даст возможность узнать больше о товарах, которые мы покупаем. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, существенно расширится. В него добавят: духи и туалетную воду, шины и пневматические резиновые покрышки, кожаная и вязаная одежда, постельное и кухонное белье, фотокамеры и лампы-вспышки.

Маркировка помогает бороться с контрафактной продукцией. Каждому товару присваивается код, который при прохождении конкретного этапа производства дополняется. По конечному итогу цифр можно отследить путь товара. В настоящее время уже существуют системы маркировки для алкоголя, сигарет, меховых изделий и лекарств.

Молодых врачей отправят в село

С декабря начнет возвращаться распределение студентов как при СССР. Оно коснется учащихся-бюджетников медицинских вузов, платники под действие этого нововведения не попадают. Молодых специалистов будут распределять только в муниципальные и государственные учреждения здравоохранения.

Точные сроки и механизмы трудоустройства по распределению еще не определены, поскольку у этой идеи есть противники. Многие считают, что нельзя в принудительном порядке отправлять выпускника работать в село, а другие, наоборот, полагают, что такая мера поможет решить кадровую проблему в регионах.

Дополнительная защита сим-карт

С 1 декабря 2019 года сим-карты начнут шифровать отечественной криптографией, а не зарубежной. Для пользователей никаких изменений не будет: цены на связь не подорожают, менять старую сим-карту на новую не придется.

... И напоследок, не забудьте сделать это в декабре

Неделя на уплату налогов

Для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов осталась одна неделя. Все платежи нужно внести до 2 декабря включительно. С 3 декабря не оплатившие налог россияне перейдут в категорию должников, а на сумму задолженности начнут начислять пенни.

Законом установлено, что все платежи должны поступить до 1 декабря, однако в этом году оно выпадает на воскресенье. Поэтому налог можно перечислить в ближайший будний день, т.е. в понедельник.

Реструктуризация долгов

31 декабря – последний день и для реструктуризации кредитов, обеспеченных ипотекой. Программа проводилась в рамках помощи заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также льготным категориям граждан. Например, семьи с двумя несовершеннолетними детьми или ребенком-инвалидом.

Дележ дачи

31 декабря также станет последним днем, когда садоводы смогут поделить участок, предоставленный СНТ, на основании порядка организации и застройки территории. В следующем году это можно будет сделать только при наличии межевого плана и проекта планировки.