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"Для меня этого музыканта не существует": Фадеев - о конфликте с Крутым

14:34
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Продюсер зарекся сотрудничать с композитором

Продюсер Максим Фадеев заявил, что он перестал сотрудничать с композитором Игорем Крутым и навсегда вычеркнул его из своей жизни. 
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Глава лейбла MALFA рассказал, что их конфликт с Игорем Крутым произошел в 2014 году. Подробности ссоры он не раскрыл. "Я не общаюсь с Крутым пять лет. Я не захотел с ним сотрудничать. Я с ним не поддерживаю отношений и не буду никогда. Для меня этого музыканта не существует", - цитирует Фадеева Teleprogramma.pro

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Фадеев поссорился с Крутым после того, как создателя MALFA вычеркнули из списка учредителей радиостанции "Русский хит". "Одна из причин - разное видение того, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия, которая сейчас называется "Виктория", - сказал Пригожин АиФ.ru

Ранее Максим Фадеев сообщил, что вся команда MALFA отправляется в кругосветное путешествие на 111 дней. Цель поездки - создание новых хитов. 

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