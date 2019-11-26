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"Верните все и можно больше": Зеленский раскрыл детали звонка Путину

14:50
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Украинский президент поднял тему нехватку оборудования на кораблях

Владимир Путин и Владимир Зеленский накануне поздно вечером провели телефонный разговор. Лидеры России и Украины обсуждали подготовку к саммиту в "нормандском формате" и вопрос передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей. Как сообщили в Кремле, инициатором звонка стал Зеленский.

Во вторник украинский президент раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным. Зеленский подтвердил, что одной из тем было возвращение кораблей, в частности, нехватку на них технического оборудования. Обсуждалась ли судьба унитазов - не сообщается.

"Во вчерашнем разговоре с президентом России по телефону я выразил удовлетворение, что нам вернули наши корабли. Но, как вы знаете, с меньшим оборудованием и мы говорили, чтобы российская сторона вернула все, что было на кораблях, но можно и больше", - сказал Зеленский. Его слова приводит "Интерфакс".

Говоря в целом об отношениях с Россией, Владимир Зеленский назвал их сложными. Тем не менее, "диалог начался". Он будет продолжен в нормандском формате.

Россия ранее передала Украине три корабля, задержанных в Керченском проливе. После этого Киев пожаловался на нехватку на их борту унитазов. В опровержении этого утверждения ФСБ опубликовала видео, на котором видна белая сантехника. В спецслужбе заявили, что если Украина "умудрилась угробить суда" за время перехода, то это проблема Киева.

Видео: "Украденные" с кораблей унитазы принесли к посольству Украины в Москве

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