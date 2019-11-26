Беременная жена Тарасова госпитализирована

Ее положили в больницу после перелета

Модель Анастасия Костенко, которая находится на седьмом месяце беременности, попала в больницу после отдыха в Турции. Врачи наблюдали за ней до 25 ноября, после чего опустили домой.

Анастасия Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов отдыхали в Турции вместе с годовалой дочкой Миланой. Модель прислушивалась к своему организму, но никаких тревожных симптомов не заметила. Однако на следующий день после возвращения на родину Костенко поехала на плановый осмотр к врачу, которого обеспокоило состояние модели.

"Не буду вдаваться в подробности по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо", - написала Анастасия в Instagram. По всей видимости, из-за перелета и смены климата у нее возник повышенный тонус, что на поздних сроках беременности может быть опасным.

Сейчас Костенко вернулась домой. Ухаживать за дочкой и заниматься хозяйством ей помогают свекровь и муж, пишет "Экспресс-газета" (EG.RU). "Спасибо, любимый, что всегда был рядом! - обратилась она к футболисту. - Если бы не ты, я бы с ума сошла".

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Ранее Костенко опровергла информацию о том, что Тарасов поднимает на нее руку. "Мы не поддерживаем домашнее насилие", - заявила молодая мама.