Пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства

Больной получит деньги на карту и сам сможет купить лекарство в любой аптеке

Москвичи льготной категории, больные диабетом, получат компенсацию для покупки лекарств, начиная с 2020 года. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова по итогам заседания президиума столичного правительства, диабет – самое распространенное заболевание среди граждан льготной категории (400 тысяч человек из 1,7 миллиона).

"Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям - за полгода подано около трех тысяч заявлений и отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 220 миллионов рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющим диагноз диабет", - сообщила Ракова.

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Компенсации станут доступны для пациентов с диагнозом диабет, которым необходимый препарат назначил лечащий врач. Заключение врачебной комиссии в этом случае не требуется, а заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача. Подав заявление на компенсацию на приеме у врача, пациент в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сам сможет купить нужный препарат в любой аптеке города.

Эксперимент, предполагающий начисление компенсационных выплат льготным категориям москвичей для приобретения необходимых лекарственных препаратов, стартовал в Москве в марте 2019 года. В рамках эксперимента граждане вправе обратиться за получением компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата взамен получения бесплатного лекарства или приобретения лекарств со скидкой 50%.

В России, по данным федерального регистра диабета, зарегистрировано около 4,5 миллиона больных. Согласно результатам исследования NATION, у 24% взрослого населения России — преддиабет, у 5,4% — сахарный диабет второго типа, причем половина из них (54%) не догадывается о своем заболевании. Таким образом, реальная численность пациентов с диабетом в нашей стране может составлять около восьми-девяти миллионов человек.