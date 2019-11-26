Эстония призвала помочь Украине в борьбе с "российской агрессией"

Таллин во всем винит Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала Украину "жертвой российской агрессии".

Об этом она заявила во время совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Страны должны сплотиться против "российской агрессии", так как именно Москва спровоцировала конфликт в Незалежной, пишет "Газета.Ru".

"Одна страна является агрессором, а другая жертвой", - добавила Кальюлайд, предложив Киеву сотрудничество в оборонной сфере.

Отношения России и Украины ухудшились после событий 2014 года. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, а Крым вошел в состав России после регионального референдума. Киев обвинил во всех своих бедах Москву, а та, в свою очередь, утверждает, что не является участницей внутреукраинского конфликта.