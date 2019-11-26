У Веры сестричка! Алдонин стал отцом в третий раз

Дочку назвали Анжеликой

32-летняя Ольга Алдонина, супруга футболиста Евгения Алдонина, родила второго ребенка. Роды состоялись 23 ноября. На свет появилась девочка, ее назвал Анжеликой.

Футболист Евгений Алдонин сообщил ТВЦ.RU, что маму с ребенком уже выписали из больницы. Ольга чувствует себя хорошо.

"Знают все близкие и родные, - рассказал Алдонин. - Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!"

Первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова. Звезда родила ему дочь Веру. Спустя пять лет брак распался.

В 2014 году Алдонин женился на Ольге. Сейчас супруги воспитывают сына Артема, не забывая об оставшейся без матери Вере. Девочка много времени проводит с семьей отца.

Напомним, Началова умерла 16 марта текущего года.