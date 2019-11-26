Победителей конкурса "Лучший книжный магазин Москвы" назовут 27 ноября

Всего на конкурс было подано 29 заявок

В Москве в среду подведут итоги конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Как сообщается на сайте инфоцентра правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента СМИ и рекламы Москвы, в конкурсе принимают участие книжные магазины любого формата - от крупных сетевых до клубных, в ассортименте которых книга является главным товаром.

Всего на конкурс в 2019 году поступило 29 заявок. Особое внимание при отборе победителей конкурса "Лучший книжный магазина Москвы" уделено роли продавцов книг. Для них выделена отдельная номинация - "Лучший специалист книжной торговли", к которой в этом году впервые также добавилась спецноминация "Карьерный рост".

Согласно данным мониторинга московского книжного рынка за 2019 год, проведенного Российским книжным союзом по заказу департамента СМИ и рекламы Москвы, в I полугодии в московских книжных магазинах наблюдался рост оборота книг в разделах "искусство и культура", "политика-бизнес-история" и "детская книга". В среднем московский покупатель готов тратить на книгу от 300 рублей до одной тысячи рублей ежемесячно.