ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Победителей конкурса "Лучший книжный магазин Москвы" назовут 27 ноября

15:56
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Всего на конкурс было подано 29 заявок

В Москве в среду подведут итоги конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Как сообщается на сайте инфоцентра правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента СМИ и рекламы Москвы, в конкурсе принимают участие книжные магазины любого формата - от крупных сетевых до клубных, в ассортименте которых книга является главным товаром.

Всего на конкурс в 2019 году поступило 29 заявок. Особое внимание при отборе победителей конкурса "Лучший книжный магазина Москвы" уделено роли продавцов книг. Для них выделена отдельная номинация - "Лучший специалист книжной торговли", к которой в этом году впервые также добавилась спецноминация "Карьерный рост".

Согласно данным мониторинга московского книжного рынка за 2019 год, проведенного Российским книжным союзом по заказу департамента СМИ и рекламы Москвы, в I полугодии в московских книжных магазинах наблюдался рост оборота книг в разделах "искусство и культура", "политика-бизнес-история" и "детская книга". В среднем московский покупатель готов тратить на книгу от 300 рублей до одной тысячи рублей ежемесячно.

Новости по теме
Книжный магазин
Книжный магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.