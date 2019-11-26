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Путин отменил мизерные пособия по уходу за ребенком

16:22
  • вторник
  • 26 ноября 2019

50-рублевая помощь уходит в прошлое

В России с 1 января 2020 года отменят 50-рублевые ежемесячные пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.

Как говорится в указе президента России Владимира Путина, отменяются также выплаты студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медпоказаниям. Они также сохранят право на получение 50 рублей ежемесячно до окончания установленных периодов выплаты.

Пособие по уходу за ребенком установили в 1994 году. Его могут получать работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

В ближайшее время власти планируют резко увеличить размер пособий на детей. 2 августа Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

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